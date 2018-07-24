Россия может ввязаться еще в одну войну

Помимо агрессии против Йемена, затрагивается тема наращивания военной мощи странами Саудовской Аравии.

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории страны, сообщает йеменское информационное агентство SABA.

Как отмечается в сообщении, Аль-Машат выразил надежду на то, что Р сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.

По данным агентства, в письме, помимо агрессии против Йемена, затрагивается тема наращивания военной мощи странами Саудовской Аравии. Также он попросил Путина помочь в обеспечении безопасности и стабильности в стране.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за ситуации в Йемене.