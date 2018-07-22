В США рассекретили документы о слежке за помощником Трампа, которого подозревали в связях с Кремлем

Подобного рода документ со столь высоким грифом секретности обнародуется впервые, хотя публичная его версия содержит многочисленные купюры.

Министерство юстиции США в субботу предало гласности прежде совершенно секретный документ, на основании которого ФБР в октябре 2016 года просило суд дать санкцию на слежку за помощником тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа Картером Пейджем. ФБР предполагало, что он стал объектом разработки российских спецслужб.

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Как пишет «Радио Свобода», подобного рода документ со столь высоким грифом секретности обнародуется впервые, хотя публичная его версия содержит многочисленные купюры. Рассекречивания документа добивались через суд целый ряд СМИ и правозащитных организаций. Ранее в поле зрения общественности попали лишь выдержки из него, опубликованные отдельно республиканцами и демократами – членами Комитета по разведке нижней палаты Конгресса.

"На наш взгляд, Пейдж тайно сотрудничает с российским правительством, – говорится в заявлении, поданном ФБР на получение судебной санкции на слежку. – При этом он уже нарушил или с большой вероятностью нарушит в ближайшем будущем уголовный кодекс США". Кроме того, говорится, что Пейдж, а возможно, и другие члены штаба Трампа сотрудничают с Россией с целью вмешательства в выборы.

В обоснование своего прошения ФБР ссылается, среди прочего, на визит Пейджа в Россию в июле 2016 года.

В так называемом досье на Трампа, собранном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, утверждается, что американец в ходе визита имел встречу с высокопоставленным чиновником топливно-энергетического комплекса России.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвид Нуньес и его единомышленники утверждают, что санкция на слежку за Пейджем была получена незаконно, так как ФБР утаило от суда, что в своем прошении опиралось именно на это досье, оплаченное противниками Трампа из лагеря Хиллари Клинтон.

Официально ФБР всегда утверждало, что изучает это досье, содержащее ряд до сих пор не подтвержденных обвинений в адрес Трампа, однако не использует его в своей работе. Демократы, в том числе зампредседателя Комитета по разведке Адам Шифф, заявляют, что ФБР строго придерживалось установленного порядка в своем обращении к суду и что изначальный интерес Бюро к личности Пейджа пробудили не сведения, предоставленные Стилом, а информация, исходившая от другого помощника Трампа Джорджа Пападопулоса.

Суд тогда разрешил прослушивание телефонов Пейджа. Никаких обвинений против него до сих пор не предъявлено. Дональд Трамп ранее обвинял администрацию Обамы в организации слежки за его избирательным штабом.