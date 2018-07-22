Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Дипотношения были установлены в ходе встречи министров иностранных дел.

Сирийская Арабская Республика и оккупированная Россией Республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муаллема и министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева.

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"Визит подчеркивает заинтересованность сторон в активизации отношений, что завершится подписанием ряда договоренностей в интересах обеих стран и их народов", – говорится в сообщении.

Глава сирийского МИД рассказал о развитии событий в Сирии и регионе. Со своей стороны министр иностранных дел Южной Осетии подчеркнул желание осетинской стороны развивать отношения с Сирией на политическом, экономическом и культурном уровнях.