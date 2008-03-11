Путин купил во Франции “берлогу плейбоя”

Британское издание Daily Telegraph сообщает, что уходящий в отставку президент России Владимир Путин приобрел замок близ Сен-Тропе, в Гассене. По данным газеты, сделка состоялась еще в начале года, но косметический ремонт там должен был завершиться к весне.

«Здание находится в укромном месте – на полуострове, его заслоняют сосны, есть два бассейна – крытый и открытый, а также от 20 до 30 комнат. Местные жители прозвали его "домик Путина в стиле "Берлога плейбоя" – и это, возможно, ближе к действительности, чем они думают», - пишет Daily Telegraph, перевод материала опубликован на сайте Инопресса.

Корреспондент издания, ссылаясь на свои агентурные данные, сообщает, что дом еще далеко не готов но строители уже приступают к отделке. На днях из развеселило задание установить зеркала на потолке одной из спален. Рабочие все пытались выяснить, уж не спальня ли это Путина, «но все как воды в рот набрали!».

Корреспондент допускает, что будущий премьер-министр России, который, как известно, весьма гордится своей атлетической фигурой, специально потребовал такой отделки, чтобы при пробуждении будет иметь возможность наслаждаться собственным отражением…