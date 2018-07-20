СМИ: военная разведка РФ причастна к отравлению в Солсбери

Из всех ветвей российской разведки ГРУ больше всего придерживается строгого кодекса лояльности.

Британские сыщики считают, что нападение в Солсбери с использованием вещества "Новичок" могли осуществить нынешние или бывшие агенты российской военной разведки (ГРУ).

Об этом сообщает The Times, передает Европейская правда. Определение связей исполнителей с ГРУ является частью расследования покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери. Другие варианты, такие как привлечение другого российского разведывательного агентства, также не исключены.

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Скрипаль был офицером ГРУ, в 1990-х годах его завербовала британская разведка MI6. Почти все российские разведчики, на которых он указал, были бывшими военными. Издание отмечает, что из всех ветвей российской разведки ГРУ больше всего придерживается строгого кодекса лояльности.

Следствие считает, что потенциальные убийцы использовали флакон для духов с "Новичком", чтобы распылить его на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери в марте. Затем они выбросили флакон и вылетели из страны.

Через четыре месяца тот самый флакон нашли 44-летняя Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули. Стерджесс умерла 8 июля из-за действия "Новичка", Роули находится в больнице.

Считается, что Стерджесс побрызгала из флакона на кожу, думая, что это духи, и получила дозу в десять раз большую, чем Скрипали.

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии опровергли информацию об установлении лиц отравителей Скрипалей.