Режиссер фильмов "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов" попал в реанимацию

Врачи оценивают состояние режиссера как стабильное.

В Москве прооперировали советского и российского режиссера Валерия Ускова, известного по фильмам "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов" и "Две судьбы".

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Об этом в Telegram-канале сообщает Mash. Ему сделали сложную операцию на сонных артериях, сейчас он находится в реанимации. Отмечается, что врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве.

Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант в тяжелом состоянии.