Режиссер фильмов "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов" попал в реанимацию
13:03, 19 июля 2018Мир
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Врачи оценивают состояние режиссера как стабильное.
Состояние Ускова стабильное / фото vokrug.tv
В Москве прооперировали советского и российского режиссера Валерия Ускова, известного по фильмам "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов" и "Две судьбы".
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Об этом в Telegram-канале сообщает Mash. Ему сделали сложную операцию на сонных артериях, сейчас он находится в реанимации. Отмечается, что врачи оценивают его состояние как стабильное.
Ранее известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве.
Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант в тяжелом состоянии.
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