Отравление Скрипалей организовала группа из шести человек - СМИ

"Имеет смысл, что женщина-офицер, возможно, была частью команды, играя ключевую роль", - сказал источник в разведке.

Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) организовала группа из шести человек.

Об этом сообщает Daily Mail. "Имеет смысл, что женщина-офицер, возможно, была частью команды, играя ключевую роль", - сказал источник в разведке изданию. Издание отмечает, что на такую мысль правоохранителей натолкнуло то, что "Новичок", которым отравилась пара в Эймсбери, был в бутылке духов.

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30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. 9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в себя.

По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская полиция занимается расследованием инцидента. Как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.

Позже стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены два человека неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов.