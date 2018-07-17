Премьер Финляндии: проведение встречи Путина и Трампа обошлось относительно дешево

По словам премьера Финляндии, президенты выглядели довольными встречей.

Премьер Финляндии Юхе Сипиля рассказал об оплате проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По его словам, встречу двух президентов профинансировало финское правительство.

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Как передает Европейская правда, по словам финского премьера, приезд в Хельсинки 1500 журналистов обошелся сравнительно дешево с точки зрения улучшения имиджа Финляндии за рубежом.

В интервью информационному агентству STT Сипиля, впрочем, не назвал окончательную сумму расходов, однако отметил, что произошедшее еще больше укрепило репутацию Финляндии, а президенты выглядели довольными встречей.

Как сообщал УНИАН, встреча Трампа и Путина состоялась вчера, 16 июля, в Хельсинки.