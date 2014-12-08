В Госдуме РФ заявили о «втором издании» холодной войны между РФ и США

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает возможным говорить о "втором издании "холодной войны" между РФ и США, сообщает ТАСС.

"Как мне представляется, мы можем говорить о втором издании "холодной войны", - сказал он.

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"Тем более, что характерной чертой нынешней ситуации является высокий эмоциональный накал, и этот накал, на мой взгляд, выше, чем в годы "холодной войны", - добавил Пушков.

Ранее он уже заявлял, что резолюция, принятая конгрессом США и осуждающая политику России в отношении ряда бывших советских республик, стала официальным оформлением новой "холодной войны", начатой администрацией Обамы против России.