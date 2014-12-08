В Госдуме РФ заявили о «втором издании» холодной войны между РФ и США
По словам председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, "характерной чертой нынешней ситуации является высокий эмоциональный накал".
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает возможным говорить о "втором издании "холодной войны" между РФ и США, сообщает ТАСС.
"Как мне представляется, мы можем говорить о втором издании "холодной войны", - сказал он.
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"Тем более, что характерной чертой нынешней ситуации является высокий эмоциональный накал, и этот накал, на мой взгляд, выше, чем в годы "холодной войны", - добавил Пушков.
Ранее он уже заявлял, что резолюция, принятая конгрессом США и осуждающая политику России в отношении ряда бывших советских республик, стала официальным оформлением новой "холодной войны", начатой администрацией Обамы против России.