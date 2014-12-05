В Госдуме заявили о начале новой «холодной войны» между РФ и США

15:37, 05 декабря 2014
Мир
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Резолюция, принятая конгрессом США, стала официальным оформлением новой "холодной войны", начатой администрацией Обамы против России.

/ Wikipedia

Об этом написал в своем Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

"Резолюция 758 конгресса США стала офиц.оформленням новой "холодной войны", начатой адм.Обами против России. У новой "перезагрузки"нет шансов", - написал он.

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Ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой осуждает политику России в отношении ряда бывших советских республик, а также требует от администрации Обамы продолжить курс санкций против России.

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