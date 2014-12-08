Протесты в США не утихают, в Окленде полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом

Как передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN, толпы людей перекрыли большую автостраду в городе в знак протеста против решений жюри присяжных не привлекать к суду правоохранителей, от рук которых погибли афроамериканцы

Полиция заявила, что протестующие использовали против полицейских взрывчатые вещества, что и послужило основанием для применения слезоточивого газа для разгона демонстрантов.

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Ранее сообщалось, что 24 ноября суд присяжных освободил от ответственности полицейского Даррена Уилсона, который 9 августа застрелил в Фергюсоне афроамериканского подростка Майкла Брауна. В ответ в городе начались протесты, волна которых прокатилась по 170 городах США.