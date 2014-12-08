В КНДР прошли учения ВВС и ПВО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Верховный главнокомандующий отметил важность повышения профессионального мастерства летчиков-истребителей, которым "предстоит защищать страну в воздушных боях, когда разразится война". Также Ким Чен Ын ознакомился с планом боевой и политической подготовки этой части, удостоенной почетного звания "Седьмой полк О Чжун Хыба", который был героем антияпонской партизанской войны.

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Лидер КНДР дал указание обратить особое внимание на отработку взлета и посадки боевых машин, в том числе на незнакомых для летчиков аэродромах при плохих погодных условиях.