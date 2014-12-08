В КНДР прошли учения ВВС и ПВО
08:09, 08 декабря 2014Мир
0 0
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями летного состава части ВВС и ПВО Корейской народной армии (КНА).
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Верховный главнокомандующий отметил важность повышения профессионального мастерства летчиков-истребителей, которым "предстоит защищать страну в воздушных боях, когда разразится война". Также Ким Чен Ын ознакомился с планом боевой и политической подготовки этой части, удостоенной почетного звания "Седьмой полк О Чжун Хыба", который был героем антияпонской партизанской войны.
Читайте такжеСестра Ким Чен Ына заняла высокую должность в правящей партии – BBC
Лидер КНДР дал указание обратить особое внимание на отработку взлета и посадки боевых машин, в том числе на незнакомых для летчиков аэродромах при плохих погодных условиях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter