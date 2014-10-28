Ким Чен Ыну удалили кисту из лодыжки

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейских спецслужб, передает РИА "Новости".

Ранее широко обсуждалось "исчезновение" главы Северной Кореи, так как он не появлялся на публике с 3 сентября. Первое публичное появлениеКим Чен Ына было освещено 14 октября.Как сообщили парламентарии Южной Кореи, операция была проведена в период с сентября по октябрь в КНДР, лечение Ким Чен Ына проводил иностранный врач, который прибыл в страну по приглашению северокорейского лидера.

Читайте такжеЯпония и КНДР возобновили переговоры спустя 10 лет перерываВ международных и южнокорейских СМИ постоянно появлялась различная информация о проблемах с ногой у северокорейского лидера, вызванных, по одним данным, избыточным весом Ким Чен Ына, а по другим — травмой.