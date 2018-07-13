Европа изменится до неузнаваемости, если не изменит подход к иммиграции - Трамп

Трамп признал, что его заявления, скорее всего, «не совсем политкорректные».

По мнению президента США Дональда Трампа, Европа «теряет собственную культуру» из-за мигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Об этом он заявил во время визита в Великобританию 13 июля, сообщает "Голос Америки".

«Позволить такую иммиграцию в Европе – стыд», - сказал Трамп. «Думаю, что это изменяет структуру Европы и, если европейцы не будут действовать быстро, то Европа больше никогда не будет такой как раньше. И это не позитивные изменения», - добавил президент.

Трамп признал, что его заявления, скорее всего, «не совсем политкорректные». Впрочем, европейские страны должны «заботиться о себе» - настаивает он.

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«Они (мигранты - ред.) меняют культуру, они меняют многое. И вы видите те же террористические атаки, которые вижу и я» - говорит Трамп о вызовах миграции в Европе.

Впрочем, премьер-министр Мэй не согласилась с американским президентом.

«Мы гордимся историей нашего гостеприимства для людей, которые в опасности на родине. Годами иммиграция шла Британии на пользу» - заявляет Мэй. По ее словам, иммиграция привнесла в страну много людей с разными историями и взглядами.

«Они делают свой вклад в наше общество и экономику», - добавила премьер-министр.

Напомним, что 12 июля Трамп выступил с интервью, в котором предположил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй разрушила Brexit.

Он намекнул, что переговоры относительно возможной сделки в сфере торговли между США и Великобританией могут не состояться из-за плана «мягкого Brexit», который проводит Мэй.