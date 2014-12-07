Президент Литвы: "Газпром" стал абсолютно не нужен

Решение России отказаться от строительства "Южного потока" стало доказательством того, что позиция Европы в отношении Украины оправдала себя, несмотря на недовольство ряда стран Евросоюза.

Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью BBC, передает Европейская правда.

"Через несколько лет газовый рынок в корне изменится, поскольку в Европе начнут использовать сланцевый газ. В Литве открыт терминал сжиженного природного газа, который может удовлетворить 90% потребности всех трех стран Балтии, поэтому нам "Газпром" стал абсолютно не нужен. "Газпром" все реже смогут использовать как средство политического давления в Европе, и я этому очень рада", - сказала Грибаускайте.

По ее словам, ЕС удалось остановить президента РФ и не позволить ему использовать газ как средство политического давления.

"Это прекрасный пример единства. Но если Путина не остановить, он начнет оказывать не только экономическое давление на Европу", - сказала президент.

По ее словам, контрсанкции, введенные Россией, в первую очередь это удар по своим же гражданам.

"Мне приходилось слышать, в некоторых частях страны уже начали говорить о введении талонов на продовольствие. Идет возврат к временам СССР?" - отметила Грибаускайте.

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В то же время, по ее словам, диалог с Россией невозможен, пока она проводит агрессивную политику и в очередной раз подчеркнула, что РФ имеет все признаки террористического государства. По ее словам, последний раз она общалась с Путиным еще в 2010-м году.

"О каком диалоге может идти речь, если агрессор не только нападает и помогает террористам, но и сам ведет себя как террорист?" - спросила президент.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Литвы пообещали начать поставки вооружений в Украину уже в ближайшее время.