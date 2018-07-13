В Каире возле аэропорта произошел взрыв (видео)
Возле аэропорта Каира в Египте прогремел взрыв.
Взорвался резервуар с топливом. Отмечается, что власти прекратили навигацию в аэропорту. Также они организовали расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
Об этом сообщает Reuters.
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Позже министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта, он не оказал влияния на работу воздушной гавани.
В министерстве сообщили, что взрыв произошел за пределами аэропорта. По данным ведомства, взорвались два резервуара с топливом за пределами воздушной гавани. В данный момент возгорание взято под контроль местными экстренными службами.
По данным издания Egypt today, в результате взрывов ранения получили 12 человек.
Официальные источники в данный момент не подтвердили данную информацию.
وزير الطيران المدني المصري يونس المصري في تصريحات لسكاي نيوز عربية: #مطار_القاهرة الدولي آمن | #شاهد_سكايpic.twitter.com/Ro7MyonxsB— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 12, 2018