В Каире возле аэропорта произошел взрыв (видео)

Взорвались два резервуара с топливом за пределами воздушной гавани.

Возле аэропорта Каира в Египте прогремел взрыв.

Взорвался резервуар с топливом. Отмечается, что власти прекратили навигацию в аэропорту. Также они организовали расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

Об этом сообщает Reuters.

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Позже министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта, он не оказал влияния на работу воздушной гавани.

В министерстве сообщили, что взрыв произошел за пределами аэропорта. По данным ведомства, взорвались два резервуара с топливом за пределами воздушной гавани. В данный момент возгорание взято под контроль местными экстренными службами.

По данным издания Egypt today, в результате взрывов ранения получили 12 человек.

Официальные источники в данный момент не подтвердили данную информацию.