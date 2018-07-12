Источники Reuters опровергли, что Трамп угрожал союзникам выйти из НАТО

Несмотря на жесткую критику со стороны американского президента на саммите НАТО, он не угрожал выходом из Альянса.

Президент США Дональд Трамп не угрожал выйти из НАТО, несмотря на его жесткое упреки союзников в том, что они слишком мало тратят на оборону.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника НАТО.

На вопрос о том, угрожал ли американский президент покинуть военный альянс, оба источника сказали: «Нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит второй день саммита НАТО, на котором как прогнозировали эксперты главным из вопросов станет единство Альянса. Еще до начала мероприятия Трамп выступил с критикой в адрес своих союзников в Европе. Она каксалась того что страны-члены НАТО мало тратят на оборону.