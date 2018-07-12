Источники Reuters опровергли, что Трамп угрожал союзникам выйти из НАТО

13:31, 12 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп \ REUTERS

Президент США Дональд Трамп не угрожал выйти из НАТО, несмотря на его жесткое упреки союзников в том, что они слишком мало тратят на оборону.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника НАТО.

На вопрос о том, угрожал ли американский президент покинуть военный альянс, оба источника сказали: «Нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит второй день саммита НАТО, на котором как прогнозировали эксперты главным из вопросов станет единство Альянса. Еще до начала мероприятия Трамп выступил с критикой в адрес своих союзников в Европе. Она каксалась того что страны-члены НАТО мало тратят на оборону.

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Теги: #НАТО#Дональд Трамп