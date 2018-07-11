Трамп перед встречей с Меркель: "У нас прекрасные отношения с Германией"

Однако Трамп планирует еще раз подтвердить свои слова относительно того, что Германия является пленницей России, озвученные им во время делового завтрака.

"У нас прекрасные отношения с Германией", - сказал президент США Дональд Трамп открывая короткую двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, проходящей во время саммита НАТО в Брюсселе.

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На встрече, Трамп планирует еще раз подтвердить свои слова относительно того, что Германия является пленницей России, озвученные им во время делового завтрака перед началом официальной программы саммита НАТО. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома, передает Голос Америки.

Общаясь с прессой сегодня Меркель ответила на критику, озвученную Трампом перед началом официальной программы саммита НАТО.

Меркель напомнила, что часть Германии контролировала Россия. «Из собственного опыта я знаю времена, когда часть Германии контролировал Советский Союз», - сказала Меркель, напомнив о том, что она провела детство в Восточной Германии.

«Мне очень приятно, что мы едины и свободны... потому что мы можем проводить независимую политику и принимать независимые решения», - подчеркнула Меркель.