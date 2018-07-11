США должны расценивать аннексию Крыма, так же, как и оккупацию стран Балтии СССР – проект резолюции

Авторы резолюции подчеркивают, что США должны усиливать санкции в отношении России до того времени, пока Крым будет возвращен под контроль Украины.

В Сенат США внесена резолюция с осуждением незаконной оккупации Крыма Россией.

В проекте резолюции Сената высказывается полная поддержка политике санкций США и ЕС по отношению к России за незаконную оккупацию территории Украины. Документ также призывает администрацию Трампа формализовать процесс непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, передает Голос Америки.

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Во время «Холодной войны» Соединенные Штаты заняли решительную позицию относительно непризнания оккупации территорий СССР, приняв Декларацию Веллеса, в которой осуждалась насильственная аннексия стран Балтии Советским Союзом. Об этом говорится на странице одного из инициаторов принятия резолюции сенатора Роба Портмана.

«Россия незаконно отобрала Крым у Украины и Соединенные Штаты не должны никогда признавать эту незаконную оккупацию, - говорится в заявлении Портмана. – Это нарушает не только права народа Украины, но и основополагающие принципы международного порядка, где Америка играет ведущую роль уже более 70 лет. Крым является частью Украины. Пока Россия не признает этот факт и не вернет Крым под контроль Украины, Соединенные Штаты должны удерживать санкции в отношении России», - подчеркнул сенатор.

«Наша страна никогда не должна признавать эту агрессию и должна усиливать санкции в отношении России до того времени, пока Крым будет возвращен под контроль Украины», - подчеркнул сенатор Роберт Менендес.

Сенатор Менендес находится под личными санкциями, введенными против него Путиным за его усилия по привлечению президента России к ответственности.

«Народ Америки и наши союзники ожидают, что президент будет в полной мере защищать нашу демократию и нашу национальную безопасность, включая поддержку наших друзей в Украине, которые просто борются за суверенитет и территориальную целостность страны». – подчеркнул он.