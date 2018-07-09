Ужасная железнодорожная авария в Турции: количество жертв возросло до 24 человек (фото)

Пять из шести вагонов поезда, следовавшего в Стамбул, сошли с рельсов, погибли 24 человека.

24 человека погибли в результате аварии пассажирского поезда в северо-западной турецкой провинции Текирдаг. Еще 73 человека находятся в больнице.

Как передает Европейская правда, об этом заявил вице-премьер Турции Реджеп Акдаг. "24 наших граждан потеряли жизнь в аварии", - сказал Акдаг, добавив, что поисковые и спасательные работы в регионе завершены в 6 утра по местному времени.

Авария произошла в воскресенье, когда пять из шести вагонов сошли с рельсов возле села Сарилар. На тот момент в поезде находились 362 пассажира и шесть членов бригады. Поезд следовал из провинции Эдирне до Стамбула.

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Губернатор провинции Текирдаг сказал, что авария была вызвана сильными дождями в регионе, которые вызвали оползень.

На место катастрофы прибыли более 100 карет скорой помощи и вертолеты.