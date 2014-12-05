МИД Чехии: Нарушение принципов ОБСЕ ставит под сомнение смысл ее существования

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Базеле, передает Радио Свобода.

«Если мы не будем уважать определенных вещей, может быть поставлен под сомнение смысл и такой организации, какой является ООН», - отметил Заоралек.

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Чешский министр подчеркнул, что работа любой организации имеет смысл только тогда, когда все ее члены придерживаются главных принципов организации. При этом Любомир Заоралек отметил, что Россия, которая является членом ОБСЕ, аннексировав Крым и дестабилизируя ситуацию на Донбассе, нарушила принципы Хельсинской декларации.

Отношения между странами Запада и Россией ухудшились со времени аннексии украинского Крыма.