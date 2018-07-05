Кровавые миллиарды России: крупнейший банк Дании отмыл для Кремля "астрономические" суммы

Эксперты говорят, что отмывание грязных денег Москвы через датский банк – это самый масштабный подобный случай в мире.

Крупнейший банк Дании отмыл семь миллиардов евро из России в рамках скандального дела, связанного с убийством Сергея Магнитского. Датские финансовые органы оказались в затруднительном положении, поскольку они первыми начали бить тревогу еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой российских грязных денег, пишет EUObserver.

Разоблачение произошло благодаря документам Danske Bank, которые попали в руки издания Berlingske. Как оказалось, банк отмыл в два раза больше, чем сообщалось в 2017 году. Всего банк провел 43112 сомнительные транзакции, связанные с фальшивыми российскими компаниями, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонскую ветку Danske Bank с 2007 по 2015 год. Большинство сумм в конечном итоге были потрачены на дорогую недвижимость, автомобили и бриллианты.

Все компании, о которых идет речь, среди которых Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit, связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит юрист Сергей Магнитский. В этом эпизоде российские чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии похитили 200 миллионов евро из налоговой системы России в 2007 году. Однако, Магнитский, юрист британского хеджового фонда Hermitage Capital, разоблачил это преступление, за что его бросили в тюрьму и там избили до смерти.

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«Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех 200 миллионов евро, которые Магнитский обнаружил и за которые был убит», - сказал изданию бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, который назвал эти суммы из России «кровавыми деньгами».

После публикации документов на страницах Berlingske акции Danske Bank обвалились на 3%, поскольку появился риск, что банк будет оштрафован. Исполнительный директор банка Томас Борген также может потерять свою работу или даже столкнуться с обвинениями, учитывая природу нарушений.

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«Это очень серьезно. Неприемлемо, чтобы такая большая сумма была отмыта и до сих пор хранилась на счетах Danske Bank. Это оскорбляет чувство справедливости всех», - сказал министр по вопросам бизнеса Дании Расмус Ярлов.

Датский эксперт по мошенничеству Якоб Деденрот Бернхофт назвал отмытые российские деньги «астрономической» суммой.

«Это самый известный случай отмывание во всем мире», - прокомментировал трейдер Sydbank Кристиан Татье.