В Британии арестовали медсестру, которую подозревают в убийстве 17 младенцев (видео)
21:43, 03 июля 2018Мир
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Медицинская комиссия не смогла выявить причин увеличения детской смертности в больнице, впоследствии оказалось, что бесчеловечные убийства - дело рук медсестры.
Кадр из видео ТСН
Полиция Великобритании задержала работницу детского отделения больницы в графстве Чешир по подозрению в убийстве восьми младенцев.
Как сообщает ТСН, женщина работала в одном из госпиталей в графстве Чешир на северо-западе Англии. Ее заподозрили в причастности к смерти восьми новорожденных, погибших в больнице в 2015 и 2016 годах. Но потом список жертв расширили. Медицинскую работницу также подозревают в покушении на жизнь еще 15 детей, чьи внезапные недомогания вызвали подозрение у следователей. Медсестру пока держат под стражей.
Медсестру, которую подозревают в убийстве 17 младенцев, арестовала полиция Британии
В июле 2017 года больница перестала принимать на лечение детей младше восьми месяцев. Расследование началось после того, как комиссия королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в своем докладе не смогла выявить причин увеличения детской смертности в больнице.
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