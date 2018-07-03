Трамп объявил себя спасителем США от войны с КНДР

14:41, 03 июля 2018
Мир
114 0
Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.

Читайте такжеКНДР расширяет комплекс по производству баллистических ракет - WSJ

«Никаких ракетных запусков и ядерных испытания в течение 8 месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает в себя СМИ с фейковыми новостями, продолжает жаловаться. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей» — написал американский президент.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео 5 июля посетит КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КНДР#Ким Чен Ын#Дональд Трамп