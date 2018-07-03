Трамп объявил себя спасителем США от войны с КНДР
14:41, 03 июля 2018Мир
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По словам Трампа, переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
Об этом он написал в твиттере.
По словам Трампа, переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.
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«Никаких ракетных запусков и ядерных испытания в течение 8 месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает в себя СМИ с фейковыми новостями, продолжает жаловаться. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей» — написал американский президент.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео 5 июля посетит КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.
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