В госдуме России предложили опустить курс до 75 рублей за доллар

Комментируя возможность дальнейшего падения курса национальной валюты РФ, первый заместитель председателя комитета госдумы по региональной политике Роман Худяков отметил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что население от деноминации только выиграет.

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"Я знаю, что ходят слухи о том, что курс доллара дойдет до 75 руб. Конечно, если убрать ноль, и оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас. То есть, для экономической обстановки, которая сейчас у нас сложилась в России. Если это произойдет, население от этого ничего не потеряет, а лишь приумножит, чтобы не ходить с этими пачками, как было раньше", - уверен Роман Худяков.

Сегодня утром курсы доллара и евро на Московской бирже в очередной раз обновили исторический максимум, составив 54,8 руб. и 67,9 руб. соответственно. Ранее в совете Федерации предположили, что курс доллара может вырасти до 75 руб.