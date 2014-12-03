В госдуме России предложили опустить курс до 75 рублей за доллар
В госдуме России допустили деноминацию рубля. По мнению депутатов, такая мера будет экономически эффективной.
Комментируя возможность дальнейшего падения курса национальной валюты РФ, первый заместитель председателя комитета госдумы по региональной политике Роман Худяков отметил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что население от деноминации только выиграет.
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"Я знаю, что ходят слухи о том, что курс доллара дойдет до 75 руб. Конечно, если убрать ноль, и оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас. То есть, для экономической обстановки, которая сейчас у нас сложилась в России. Если это произойдет, население от этого ничего не потеряет, а лишь приумножит, чтобы не ходить с этими пачками, как было раньше", - уверен Роман Худяков.
Сегодня утром курсы доллара и евро на Московской бирже в очередной раз обновили исторический максимум, составив 54,8 руб. и 67,9 руб. соответственно. Ранее в совете Федерации предположили, что курс доллара может вырасти до 75 руб.