Стали известны личность и мотивы стрелка, убившего пятерых людей в редакции газеты в США (фото)

Стрелок в 2012 году судился с газетой, обвиняя редакцию в клевете.

Полиция установила личность мужчины, который открыл стрельбу в редакции газеты The Capital в американском штате Мериленд, в результате чего погибло 5 человек.

Как сообщает NBC News, стрелявшим оказался 38-летний местный житель Джаррод Рамос.

«Этот человек был готов стрелять в людей. Его целью было нанести вред», - заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции округа Анне Арундел Билл Крампф.

Издание сообщает, что в 2012 году Рамос подал в суд на The Capital за клевету после того, как местный журналист написал о его вине в уголовном преступлении в 2011 году. Его дело было отклонено, и апелляционный суд подтвердил это решение.

В полиции сообщили, что слышали о конфликте Рамоса с газетой, однако эту версию ещё не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, в окрестностях Аннаполиса произошла стрельба в редакции газеты. В полиции заявили о пяти погибших.