Верховный суд США одобрил антимиграционный указ Трампа

Введенный указом Дональда Трампа запрет на въезд в США для граждан нескольких мусульманских стран является правомочным, решил Верховный суд Соединенных Штатов.

Верховный суд США во вторник, 26 июня, признал правомочным антимиграционный указ президента Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.

Инициативу Трампа поддержали пять судей, четверо высказались против, пишет DW.

Суд установил, что эта норма не является дискриминацией на основе религии и не нарушает конституцию страны. "Мы не выражаем взглядов относительно обоснованности политики", - отметил председатель суда Джон Робертс, цитирует агентство Reuters. Он добавил, что правительство достаточно обосновала запрет соображениями нацбезопасности, указ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также принять его мог любой президент. Решение Верховного суда означает, что утрачивают силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот указ.

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Дональд Трамп обрадовался решению суда. "Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау!", - написал он в Twitter.

Первый антимиграционный указ Трампа, подписанный сразу после его вступления в должность, был заблокирован судьями. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017 года, однако он тоже стал предметом судебной тяжбы. В июне того же года Верховный суд США частично разрешил его применение сроком на 90 дней. После того, как указ утратил силу, в сентябре Трамп подписал еще один, уже третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.

Согласно последнему указу, въезд в США запрещен для большинства граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Трамп аргументировал необходимость этого запрета соображениями нацбезопасности.