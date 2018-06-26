Верховный суд США одобрил антимиграционный указ Трампа
Верховный суд США во вторник, 26 июня, признал правомочным антимиграционный указ президента Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.
Инициативу Трампа поддержали пять судей, четверо высказались против, пишет DW.
Суд установил, что эта норма не является дискриминацией на основе религии и не нарушает конституцию страны. "Мы не выражаем взглядов относительно обоснованности политики", - отметил председатель суда Джон Робертс, цитирует агентство Reuters. Он добавил, что правительство достаточно обосновала запрет соображениями нацбезопасности, указ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также принять его мог любой президент. Решение Верховного суда означает, что утрачивают силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот указ.
Читайте такжеТрамп пригрозил Harley-Davidson "небывалыми налогами" в случае переноса производства
Дональд Трамп обрадовался решению суда. "Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау!", - написал он в Twitter.
Первый антимиграционный указ Трампа, подписанный сразу после его вступления в должность, был заблокирован судьями. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017 года, однако он тоже стал предметом судебной тяжбы. В июне того же года Верховный суд США частично разрешил его применение сроком на 90 дней. После того, как указ утратил силу, в сентябре Трамп подписал еще один, уже третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.
Согласно последнему указу, въезд в США запрещен для большинства граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Трамп аргументировал необходимость этого запрета соображениями нацбезопасности.