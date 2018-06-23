Встреча Трампа с Путиным может усилить авантюризм России и огорчить Европу - СМИ

Встреча Трампа с Путиным станет сигналом для европейских лидеров, что президент США не намерен быть заложником их политики относительно Москвы.

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным через следующие несколько недель, несмотря на то, что политика США и Европы в отношении России является не полностью скоординированной.

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Как пишет The New York Times, советник по национальной безопасности США Джон Болтон прибудет с визитом в Россию на следующей неделе с целью провести подготовку к возможной встрече. В следующем месяце Трамп планирует принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и, возможно, сделает остановку в Австрии для проведения встречи с Путиным, отмечает издание, передает Голос Америки.

Встреча Трампа с Путиным станет сигналом для европейских лидеров, что президент США не намерен быть заложником их политики относительно Москвы. Это может усилить напряженность в отношениях США с их традиционными союзниками в дополнение к уже существующим противоречиям относительно тарифов, безопасности и иммиграции.

В своих недавних замечаниях Трамп подчеркнул важность построения дружеских отношений с Путиным и отметил, что действия России в отношении Украины были вызваны позицией президента Барака Обамы.

«Проблема в том, что Трамп единолично сворачивает трансатлантические усилия по ограничению российского авантюризма после начала войны в Украине в 2014 году», - говорит Эндрю Вейсс, вице-президент Фонда Карнеги. «Ухудшение отношений между США и Германией развязывают России руки», - подчеркивает аналитик.

«Это абсолютно неподходящее время для встречи с Путиным, потому что он не заслужил такого вознаграждения, а также из-за настоящего слабого состояния наших атлантических отношений, которым эта встреча принесет только ухудшение», - убеждена Эвелин Фаркас, бывший чиновник Пентагона.

Из-за противостояния относительно Украины и других вопросов, «я не вижу чего достигнет эта встреча, кроме того, что огорчит наших ближайших европейских союзников», - подчеркнула эксперт.

Со своей стороны, Путин сказал, что он готов встретиться с Трампом «как только американская сторона будет готова». В этом месяце представитель Белого дома подтвердил, что подготовка к встрече началась, отмечает издание.