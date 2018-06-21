В июле Трамп впервые посетит Британию и встретится с Елизаветой II

Для Трампа встреча с британской королевой имеет большое значение.

Дональд Трамп 13 июля совершит первый визит в Британию в качестве президента США и встретится с королевой Елизаветой II. Об этом сообщил посол США в королевстве Роберт Вуд Джонсон.

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Как передает Sky News, Джонсон назвал встречу с королевой "самой важной" в ходе предстоящего визита Трампа. Он отметил, что Трамп сам хочет, чтобы эта встреча состоялась.

Sky News отмечает, что возможно встреча пройдет в Виндзорском замке 13 июля, так как в этот день он будет закрыт для посещений. Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Трамп хамил лидерам "Большой семерки" в ходе саммита в Канаде.