В июле Трамп впервые посетит Британию и встретится с Елизаветой II

04:14, 21 июня 2018
Мир
439 0
Елизавета II / REUTERS

Дональд Трамп 13 июля совершит первый визит в Британию в качестве президента США  и встретится с королевой Елизаветой II. Об этом сообщил посол США в королевстве Роберт Вуд Джонсон.

Читайте такжеРейтинг одобрения Трампа среди американцев поднялся до рекордного уровня со времен инаугурации

Как передает Sky News, Джонсон назвал встречу с королевой "самой важной" в ходе предстоящего визита Трампа. Он отметил, что Трамп сам хочет, чтобы эта встреча состоялась.

Sky News отмечает, что возможно встреча пройдет в Виндзорском замке 13 июля, так как в этот день он будет закрыт для посещений. Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Трамп хамил лидерам "Большой семерки" в ходе саммита в Канаде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #королева Елизавета#Дональд Трамп