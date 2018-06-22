В Британии заявили, что шансов остановить Brexit больше нет

Правительственный законопроект о Brexit безвозвратно проложит путь для выхода Британии из ЕС.

Голосование парламента Британии за правительственный законопроект о Brexit закрыло двери перед самой возможностью того, что страна останется в ЕС.

Об этом заявил министр торговли Великобритании Лиам Фокс, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Как многие из вас знают, мы вчера вечером приняли решающий шаг в законодательстве, который теперь безвозвратно проложит путь для выхода Британии из Европейского Союза", - сказал он.

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"Поэтому в случае каких-либо сомнений, шансы Великобритании не покидать Европейский Союз сейчас нулевые", - заявил Фокс.

Как сообщалось, правительственный законопроект относительно условий выхода Британии из ЕС прошел через парламент несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной партии.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала принятие законопроекта "важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit.