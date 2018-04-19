Верхняя палата британского парламента требует изменений в законе о Brexit
Палата лордов британского парламента в среду, 18 апреля, проголосовала за то, чтобы в закон о Brexit были внесены поправки.
Соответствующая инициатива поступила от оппозиции, часть провластных лордов поддержала предложенный документ. В целом за него проголосовали 348 лордов, против - 225, сообщает DW.
Предложенные поправки нацелены на то, чтобы после выхода из Европейского Союза Великобритания могла бы остаться в таможенном союзе с ЕС. Таким образом оппозиция хочет избежать появления границы между Ирландией, которая является членом ЕС и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и перестанет быть в ЕС вследствие Brexit. Теперь закон вновь возвращается на рассмотрение в нижней палаты парламента - Палаты общин.
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Правительство страны выступает за выход из таможенного союза с ЕС после того, как Великобритания перестанет быть его членом. "Мы очень разочарованы тем, что парламент проголосовал за это", - заявил представитель министерства по делам Brexit, но подчеркнул, что позиция кабинета премьера Терезы Мэй остается неизменной.
Североирландский вопрос является одним из наиболее деликатных в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Великобритания должна принять решение относительно того, какой статус будет иметь ее границу с Ирландией. В противном случае Brexit, по его словам, не состоится.
Напомним, что ранее лидеры ЕС согласовали, что переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 29 марта 2019 года и продлится 21 месяц.
Одновременно на июнь 2018 года был установлен дедлайн достижения решения по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией. Предложенный Еврокомиссией проект соглашения о Brexit, который предусматривает, что Северная Ирландия остаться в таможенном союзе ЕС, натолкнулся на критику Лондона.