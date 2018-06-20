Парламент Канады легализовал марихуану (видео)

Канадцам разрешат иметь до 30 г каннабиса, выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать продукт у специализированных продавцов.

Сенат Канады принял законопроект о легализации марихуаны. Документ поддержали 52 сенатора, против проголосовали 29, двое воздержались.

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Сенатор Тони Дин назвал голосование историческим. По его словам, власти теперь могут начать образовательную кампанию о вреде каннабиса. Новые правила вступят в силу в течение 8–12 недель.

Согласно закону, гражданам разрешат иметь до 30 г каннабиса, выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать продукт у специализированных продавцов.

Предлагается установить минимальный возраст 18 лет для желающих приобрести или вырастить марихуану для личного использования.

"Нашим детям было слишком легко получить доступ к марихуане, а криминалитету – зарабатывать на ее сбыте. Сегодня мы изменили это. Наш план о легализации и регулировании марихуаны только что получил одобрение Сената", – написал в Twitter президент Канады Джастин Трюдо.