Парламент Канады легализовал марихуану (видео)

10:13, 20 июня 2018
Мир
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Сенатор Тони Дин назвал голосование историческим. По его словам, власти теперь могут начать образовательную кампанию о вреде каннабиса. Новые правила вступят в силу в течение 8–12 недель.

Согласно закону, гражданам разрешат иметь до 30 г каннабиса, выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать продукт у специализированных продавцов.

Предлагается установить минимальный возраст 18 лет для желающих приобрести или вырастить марихуану для личного использования.

"Нашим детям было слишком легко получить доступ к марихуане, а криминалитету – зарабатывать на ее сбыте. Сегодня мы изменили это. Наш план о легализации и регулировании марихуаны только что получил одобрение Сената", – написал в Twitter президент Канады Джастин Трюдо.

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Теги: #Канада#марихуана