Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа

Барьер будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора.

В воскресенье, 27 мая, Израиль начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

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Об этом сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в своем Twitter, передает Новое время.

"Речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю", - сообщил министр.

По словам Либермана, благодаря морскому барьеру, "ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

По информации израильского Минобороны, барьер будет напоминать волнорез и будет устойчив к условиям морской среды. Он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора. Строительство сооружения завершится до конца года.

Решение о возведении морского барьера было принято после операции Несокрушимая скала 2014 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля по морю.

Израильская военная операция против ХАМАС в секторе Газа началась после похищения и убийства трех израильских подростков летом 2014 года. Они были найдены на севере палестинского города Халхул.

В арабо-израильском конфликте погибло свыше 2,2 тысячи человек.