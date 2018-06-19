Разногласия между Трампом и лидерами Европы угрожают существованию НАТО - генсек Альянса

Йенс Столтенберг призвал все государства-члены НАТО избежать разрушения западного единства.

Текущие глубокие разногласия между президентом США Дональдом Трампом и его европейскими союзниками несут угрозу всей системе трансатлантических отношения и военному союзу стран НАТО.

Такое мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил в своей колонке, опубликованной в британской газете The Guardian накануне его встречи с премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй 21 июня, передает НВ.

Столтенберг призвал все государства-члены НАТО избежать разрушения западного единства и признал существование "реальных разногласий между Соединенными Штатами и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение с Ираном".

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"Эти разногласия реальны, и они не исчезнут за одну ночь, - отмечает генсек НАТО. – Нигде не высечено на камне, что трансатлантические связи всегда будут процветать. Однако, это не означает, что их разрушение неизбежно. Мы можем сохранить эти связи и все взаимные выгоды, которые получаем от них".

Столтенберг также подчеркнул, что "там, где есть различия, мы должны минимизировать их любое негативное влияние на наше сотрудничество в сфере безопасности".

Генсек НАТО озвучил свое заявление накануне грядущего саммита альянса, который состоится в Брюсселе 11-12 июля, и на фоне набирающего обороты кризиса в отношениях между Белым домом и странами Большой семерки.