Генсек НАТО о России: Чем сложнее наши отношения, тем больше мы нуждается в диалоге

Столтенберг во время встречи с Меркель высказался по поводу необходимости диалога с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложные отношения с Россией требуют активизации диалога. Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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«Наш диалог с Россией непрост. Но чем сложнее нашли отношения, тем больше мы нуждается в диалоге», - цитирует его сайт Североатлантического альянса.

В рамках встречи Столтенберг и Меркель обсудили подготовку саммита НАТО, который должен состояться в июле, в том числе вопросы о силах быстрого реагирования альянса и борьбе НАТО против террористов.

Как сообщал УНИАН, ранее Норвегия попросила США увеличить более чем в два раза контингент у границ с Россией.