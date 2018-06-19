В США арестовали украинку, которая вырастила марихуану на 1,4 миллиона долларов

У украинки в Колорадо нашли 130 килограмм марихуаны и 86 растений в теплице. В штате легализована марихуана, но для выращивания нужна лицензия.

В городе Вудленд Парк в американском штате Колорадо по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали 52-летнюю украинку Светлану Азовскую. Об этом сообщает офис шерифа округа Теллер в Facebook.

Окружной шериф и сотрудники городского отделения полиции с ордером совершили рейд в доме украинки. Во время обыска были обнаружены и изъяты 130 кг марихуаны и 86 живых растений. Стоимость изъятых наркотиков по предварительной оценке составляет 1,4 млн долларов.

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10 декабря 2013 года в Колорадо разрешили выращивать, продавать и употреблять марихуану не только в медицинских целях. Марихуана для медицинских и рекреационных целей продаётся под разными лицензиями. Обладатели удостоверения личности, выданного в штате Колорадо, старше 21 года могут приобрести в лицензированном магазине до одной унции марихуаны (около 28 граммов). Гостям штата разрешено покупать четверть этой порции. Легально хранить можно также не более унции. Разрешается делиться марихуаной с друзьями, но только безвозмездно, и выращивать до шести растений у себя дома под замком.

Как сообщал УНИАН, ранее в Netflix придумали, как продавать марихуану под своим брендом.