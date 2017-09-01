В Netflix придумали, как продавать марихуану под своим брендом

Стриминговый видеосервис Netflix запустил продажу разных сортов марихуаны, которые названы в честь популярных сериалов. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Dazed.

В Калифорнии, где употребление марихуаны разрешено законом, каннабис продается в фирменных банках ограниченной серией. Среди названий сортов встречаются упоминания сериалов «Диета из Санта-Клариты», «Конь Боджек», «Замедленное развитие» и другие.

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Кроме того, одна из баночек имеет название Poussey Riot, напоминает потребителю одновременно и о сериале «Оранжевый - новый черный», где одну из героинь зовут Пуссена, и о российский группа Pussy Riot, участницы которой были приговорены к заключению за "панк-молебен" в храме.

Технически Netflix не продает марихуану, подчеркивает Джонатан Санторо, исполнительный креативный директор агентства Carrot. Вместе с адвокатами руководство видеосервиса потратило много времени, чтобы понять, как можно распространять коноплю под брендом Netflix. В результате появились 12 видов аптечной марихуаны в стиле разных сериалов компании.

Как пояснили в Netflix, индика подошла для легких и глупых сериалов, а сатива усиливает впечатление от драматических шоу (индика и сатива — виды растений каннабис). В агентстве разработали упаковки для линейки товаров, но никто из Netflix или Carrot не прикасался к марихуане, подчеркивают авторы проекта.

Продажа фирменного каннабиса является одним из методов продвижения сериала «Раскосяченные». Согласно сюжету, после нескольких десятилетий участия в кампании по легализации марихуаны Рут Фельдман нанимает сына, который недавно выпустился из колледжа, и еще нескольких «консультантов» по продаже каннабиса: они должны помочь ей управлять магазином лечебной марихуаны в Лос-Анджелесе.

Как сообщал УНИАН, в Израиле позволят экспортировать медицинскую марихуану.