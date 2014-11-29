Над Балтийским морем обнаружили военный самолет РФ
Воздушное пространство самолет не нарушил, но и не отвечал на запросы об идентификации.
Патрульные самолеты НАТО обнаружили над нейтральными водами вблизи границы Латвии российский военный самолет Ил-20.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в своем Twitter, передает Украинская правда.
"Истребители НАТО F-16 29 ноября поднялись на перехват над Балтийским морем самолета вооруженных сил РФ Ил-20" - говорится в сообщении.
NATO Baltic Air Policing QRA F-16 jets on 29 NOV scrambled to intercept RU Armed Forces IL-20 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) November 29, 2014
При этом, воздушное пространство самолет не нарушил, но и не отвечал на запросы об идентификации.
Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов РФ в балтийском регионе фиксируется все чаще.
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При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что истребители НАТО более 400 раз поднимались в воздух из-за действия российской авиации.