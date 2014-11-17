НАТО пришлось сопроводить российские самолеты и корабли вдоль берегов Балтии

Последний инцидент был зафиксирован в субботу, 15 ноября. НАТО пришлось разбираться с российскими самолетами у Эстонии.

Об этом пишет Delfi.lt.

«15 ноября были распознаны два российских истребителя СУ-27, которые без согласованного плана летели над нейтральными водами Балтийского моря у Эстонии. Также был распознан военно-транспортный самолет ИЛ-76, летевший над нейтральными водами по направлению к Калининграду по согласованному плану, поддерживая связь с оператором полетов. Российские военные самолеты распознали и сопроводили немецкие истребители, дежурящие на авиабазе Амари (Эстония)», - говорится в сообщении для печати Минобороны.

Два инцидента были зафиксированы в прошедшую среду. Один из них связан с российским военно-морским флотом.

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«После того, как было получено сообщение о замеченных в особой экономической зоне Литвы, на расстоянии 37 морских миль к юго-востоку от берегов Литвы, двух судов Балтийского флота ВМФ России – малого ракетного корабля Passant и корвета нового класса «Стерегущий», в особую экономическую зону для наблюдения за судами был направлен корабль Литовского военно-морского флота P12 Dzūkas. Помехи судоходству не зафиксированы», - сообщает Минобороны.

О третьем инциденте, также зафиксированном в среду, сообщалось ранее. Транспортный российский самолет "Ильюшин", который летел над нейтральными водами у границ стран Балтии без согласованного плана полетов, был сопровожден голландскими истребителями.