Похищенное с "Мистраля" оборудование не содержит секретных сведений

Оборудование, похищенное с "Мистраля", не содержит секретных сведений.

Это подтвердил корр. ТАСС в пятницу официальный представитель судостроительной корпорации-разработчика DCNS Эмманюэль Годез.

"Речь идет о вертолетоносце "Севастополь". С него действительно, как сообщают сейчас СМИ, было похищено электронное оборудование. Могу подтвердить, что оно не содержало каких-либо секретных данных, либо сведений служебного характера", - сказал представитель корпорации. Он отказался сообщить, какое именно оборудование было украдено.

Официальный представитель компании STX, выступающей при постройке "Мистраля" подрядчиком DCNS, Дельфин Гледель также подтвердила, что оборудование было похищено с вертолетоносца "Севастополь". Именно STX ведет все работы на верфях.

Читайте такжеФранцузы разместили объявление о продаже "Мистралей" в сети: шампанское - в подарок

"Могу подтвердить, что факт хищения действительно имел место, однако в украденном электронном оборудовании не содержалось секретных данных", - сказала Гледель.

В свою очередь прокуратура города Сен-Назера подтвердила, что похищенное оборудование не предназначено для кодирования военной связи. Представитель судебных органов также отметила, что данная компьютерная программа пригодна к использованию лишь на корабле, для которого она и была создана.

Напомним, ранее сообщалось, что с "Мистраля", который Франция должна была передать РФ, было украдено высокотехнологичное оборудование.