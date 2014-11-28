Во Франции ограбили Мистраль "Владивосток" - СМИ

15:03, 28 ноября 2014
Мир
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С вертолетоносца "Владивосток" класса "Мистраль", который Франция должна была передать РФ, было похищено высокотехнологичное оборудование.

REUTERS

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники французского еженедельника Lepoint.

В частности, как сообщается, с вертолетоносца, расположенного в порту Сен-Назер, было украдено жесткие компьютерные диски, аппаратуру для передачи данных и другое высокотехнологичное оборудование, установленное компанией Thales.

Факт кражи был зафиксирован 25 ноября, сообщает издание.

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В полиции Ренна, которая расследует дело, сообщили, что признаков взлома нет.

Представители правоохранительных органов не раскрывают версии следствия.

В то же время, как сообщил изданию источник в Министерстве обороны Франции, российский экипаж пока в воровстве не подозревается.

Как сообщалось, президент Франции Франсуа Олланд поддержал решение о замораживании передачи "Мистраля" России.

Российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник писали, что Франция может передать России первый вертолетоносец типа "Мистраль" под названием "Владивосток" 27 ноября.

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