Во Франции ограбили Мистраль "Владивосток" - СМИ
С вертолетоносца "Владивосток" класса "Мистраль", который Франция должна была передать РФ, было похищено высокотехнологичное оборудование.
Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники французского еженедельника Lepoint.
В частности, как сообщается, с вертолетоносца, расположенного в порту Сен-Назер, было украдено жесткие компьютерные диски, аппаратуру для передачи данных и другое высокотехнологичное оборудование, установленное компанией Thales.
Факт кражи был зафиксирован 25 ноября, сообщает издание.
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В полиции Ренна, которая расследует дело, сообщили, что признаков взлома нет.
Представители правоохранительных органов не раскрывают версии следствия.
В то же время, как сообщил изданию источник в Министерстве обороны Франции, российский экипаж пока в воровстве не подозревается.
Как сообщалось, президент Франции Франсуа Олланд поддержал решение о замораживании передачи "Мистраля" России.
Российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник писали, что Франция может передать России первый вертолетоносец типа "Мистраль" под названием "Владивосток" 27 ноября.