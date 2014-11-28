В Думе предлагают запретить к показу на ТВ критиковаших Кремль украинских и российских певцов

Об этом сообщил депутат Госдумы, член президиума Компартии Валерий Рашкин, передает РИА "Новости".

Он не озвучил список певцов, которых авторы инициативы посчитали "антироссийскими", но отметил, что это должны быть как украинские, так и российские "звезды", которые выступают с антикремлевскими высказываниями в связи с событиями в Украине.

Читайте такжеКобзон отказался от звания народного артиста Украины"Это не последняя инициатива, будем и дальше работать в этом направлении. Она направлена на промывание мозгов, в том числе тех великих, кто работает в искусстве, что их слово воздействует на население. Здесь молчать нельзя", – заявил депутат.

Как известно, в России за высказывания в поддержку Украины поддается гонениям музыкант Андрей Макаревич. Ранее он заявил, что покинет Россию, если ему "окончательно перекроют кислород".