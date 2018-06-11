Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет без посторонних

Лидеры проведут закрытые переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики.

Пресс-служба Белого дома сообщила подробности предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться завтра в Сингапуре.

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В заявлении на сайте Белого дома отмечается, что лидеры государств встретятся в 9 утра. После протокольного приветствия, Трамп и Ким Чен Ын проведут закрытые переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Далее последует расширенная двусторонняя встреча и рабочий ланч.

Делегация США на расширенной двусторонней встрече будет включать в себя госсекретаря Майка Помпео, главу аппарата Белого дома Джона Келли, а также советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

В рабочем ланче также примут участие пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, посол США на Филлипинах, экс-посол США в Южной Корее Санг Ким, а также старший директор Совета нацбезопасности США по странам Азии Мэтт Поттингер.

По итогам самита, Дональд Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов.

Напомним, накануне, 10 июня, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в Сингапур, где уже завтра, 12 июня, должна состояться их историческая встреча, посвященная ядерному разоружению Пхеньяна.

Лидеры должны встретиться в отеле "Капелла" на острове Сентоса.