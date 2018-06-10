При этом он заявил, что Россия из G8 не выходила.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что G7 нужно прекратить «творческую болтовню» и перейти к сотрудничеству с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам по завершении работы саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Вообще не думаю, что в мои обязанности входит комментировать все, что происходило на «семерке». Что касается дестабилизирующих действий, то так же, как в отношении некоторых других событий, в частности, все провели солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, ничего конкретного опять сказано не было», - сказал Путин, комментируя коммюнике G7, где содержится призыв к России прекратить дестабилизирующие действия.

«Говорится о том, что с большой степенью вероятности это событие произошло. Солидарность в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти конкретно к вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», - добавил он.

При этом он заявил, что Россия из G8 не выходила.

«Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям (после вторжения РФ в Украину - УНИАН). Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», - сказал он.

При этом он заявил, что по эффективности работы и объемов экономики страны Шанхайской организации сотрудничества уже больше, чем страны «семерки».

«Если в расчете на душу населения, что называется, «семерочные» страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше, но и количество населения, конечно, намного больше, половина населения земного шара», - сказал Путин.

При этом он заметил, что сложности в «семерке» представляют интерес, поскольку это крупнейшие экономики мира.

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«Я бы обратил внимание на другое обстоятельство, которое, на мой взгляд, является более существенным, чем какие-то эмоциональные всплески. Что я имею в виду? Насколько мне известно, президент Соединенных Штатов заявил о том, что США рассматривают возможности регулирования дополнительного поступления автомобильной техники на рынок США. Вот это серьезный вопрос. Это может действительно задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских. Ну, посмотрим, как будут дела развиваться на самом деле. Это имеет существенное значение для всей мировой экономики», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 10 июня главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Российскую Федерацию прекратить ее дестабилизационное поведение по подрыву демократий в мире.

9-10 июня в г.Циндао (Китай) состоялось заседание Совета глав государств-членов (СГГ) Шанхайской организации сотрудничества – впервые с участием Индии и Пакистана в качестве новых государств-членов. В составе ШОС – 8 стран-участниц (Индия, Казахстан,Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан).

4 государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), 6 стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).