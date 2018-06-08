Канадский сенат проголосовал за легализацию марихуаны

Власти Канады сделали важный шаг к декриминализации употребления марихуаны, которую пока что в стране можно использовать только в медицинских целях.

Верхняя палата канадского сената полгода рассматривала законопроект, разрешающие употребление марихуаны. В результате сенаторы 56 голосами проголосовали за ее легализацию, 30 сенаторов были против.

В законопроект внесено несколько поправок, он возвращен в палату общин для повторного рассмотрения, пишет Русская служба ВВС.

Разговоры о легализации марихуаны в Канаде идут давно. Сенат считался главным препятствием, поскольку консерваторы в этом законодательном органе пытались заблокировать законопроект.

Некоторые поправки в законопроекте отражают их позицию. Предожены, например, более жесткие ограничения рекламы марихуаны, а также предоставление региональным властям дополнительных полномочий в контроле над выращиванием конопли частными лицами.

Законопроект разделяет ответственность между федеральными и региональными властями. Федеральный центр будет регулировать производство, а решения о том, как продавать марихуану и можно ли будет курить ее в общественных местах, будут принимать местные власти.

Канадцам в случае принятия закона разрешат выращивать дома до четырех растений конопли. 30 граммов марихуаны можно будет иметь при себе для личного пользования.

В то же время тех, кто без лицензии попытается продавать марихуану, ждут серьезные штрафы. Строгие наказания предусмотрены также для тех, кто дает ее подросткам или водит машину под действием наркотика.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал декриминализовать марихуану к этом лету.

Он считает, что декриминализация и регулирование оборота марихуаны выведут ее из подполья и позволят властям лучше контролировать ее производство и потребление.

Это, в свою очередь, позволят отгородить от нее детей и лишит дохода преступников, занимающихся нелегальной торговлей марихуаной.

Кроме того, как надеются канадские власти, это снизит нагрузку на полицию и правосудие и даже даст положительный эффект в здравоохранении.

Трюдо пообещал легализовать каннабис к лету. Если законопроект будет окончательно принят, Канада станет первой страной "Большой семерки", где можно будет употреблять марихуану в рекреационных целях.

По потреблению марихуаны канадцы, особенно молодежь, уже сейчас находятся на одном из первых мест в мире.

Использование каннабиса в медицинских целях здесь было разрешено в 2001 году, его здесь производят по специальной лицензии.

Легализация марихуаны остается спорной темой. Принятая в 1961 году Единая конвенция о наркотических средствах, которую подписали 186 стран, допускает производство каннабиса, однако определяет конкретные меры по контролю над его производством и оборотом.