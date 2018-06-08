Путин просил канцлера Австрии организовать встречу с Трампом в Вене - СМИ

Цель переговоров - ослабить напряженность в отношениях России и США по поводу Сирии, Украины и по другим вопросам.

Президент РФ Владимир Путин попросил австрийского канцлера организовать летом встречу в Вене с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, передает Дождь. В Белом доме, по сведениям издания, изучают эту возможность.

Запрос о встрече Путин сделал во время официального визита в австрийскую столицу во вторник, а канцлер Себастьян Курц пообещал обратиться к Трампу с этим предложением, рассказал собеседник. Как ожидается, он обсудит этот вопрос с послом США в Германии Ричардом Гренелллом во время визита в Берлин на следующей неделе.

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"Австрийцы сообщили о готовности провести на своей территории встречу между президентом Трампом и президентом Путиным", - сказал источник в американской администрации. Цель переговоров - ослабить напряженность в отношениях России и США по поводу Сирии, Украины и по другим вопросам, отметили собеседники.

Путин, по сведениям The Wall Street Journal, сказал Курцу, что готов встретиться с Трампом в Вене во время запланированной на июль поездки президента США в Европу на саммит НАТО. И Путин, и Трамп "стремятся к встрече", но не хотят, чтобы она произошла в американской столице и предпочли бы провести ее в "нейтральном" месте, отметили собеседники издания.

"Столица Австрии, нейтральной страной за пределами НАТО, которая поддерживает более близкие отношения с Россией, чем большинство других членов ЕС, часто становилась местом проведения деликатных международных переговоров", - напоминает газета.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Австрии Себастиан Курц на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за интенсивный диалог между Євросоюзом и Россией. Так же Курц выразил надежду на положительные изменения на Востоке Украины, благодаря которым в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом отменять санкции.