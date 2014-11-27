В компаниях Германии вводят квоту для женщин топ-менеджеров

Согласно закону, который был одобрен правительством, те компании, которые не будут применять эту квоту, будут обязаны оставить места, предназначенные для женщин, вакантными, сообщает Русская служба Би-Би-Си

"Этот закон очень важен с точки зрения обеспечения равенства. Такое нововведение также будет способствовать культурному обмену на работе. Мы не можем позволить не пользоваться способностями женщин", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, которая изначально была против этого закона.

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Аналогичные законы об обязательном присутствии женщин в топ-менеджменте частных компаний есть в Голландии, Норвегии и Италии.

По данным радиостанции Deutsche Welle, на данный момент более 80% постов в топ-менеджменте компаний в Германии занимают мужчины.