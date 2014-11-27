В компаниях Германии вводят квоту для женщин топ-менеджеров
Новый закон, вступающий в силу с 2016 года, вводит 30% квоту для женщин в составе совета директоров крупнейших компаний Германии.
Согласно закону, который был одобрен правительством, те компании, которые не будут применять эту квоту, будут обязаны оставить места, предназначенные для женщин, вакантными, сообщает Русская служба Би-Би-Си
"Этот закон очень важен с точки зрения обеспечения равенства. Такое нововведение также будет способствовать культурному обмену на работе. Мы не можем позволить не пользоваться способностями женщин", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, которая изначально была против этого закона.
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Аналогичные законы об обязательном присутствии женщин в топ-менеджменте частных компаний есть в Голландии, Норвегии и Италии.
По данным радиостанции Deutsche Welle, на данный момент более 80% постов в топ-менеджменте компаний в Германии занимают мужчины.