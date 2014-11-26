Москвичи зажгли дымовые шашки перед входом в Госдуму, требуя освободить Савченко (фото, видео)

В Москве группа из 12 российских активистов провела акцию в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед парадным входом в Государственную думу россияне требовали от российских властей немедленно освободить Савченко.

«Надежда Савченко является военнопленной необъявленной войны с Украиной. Мы требуем признать вмешательство Российской Федерации в дела суверенного государства Украина. Мы требуем признать вмешательство Российской Федерации на территории самопровозглашенной «Луганской народной республики». Мы требуем признать Надежду Савченко военнопленной и предоставить ей все права военнопленной или немедленно освободить ее из заключения», - выкрикивала требования пикетчиков одна из активисток.

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Остальные участники акции хором скандировали: «Свободу Надежде Савченко!».

Кроме того, активисты также зажгли две дымовые шашки желтого и голубого цвета, символизируя тем самым развевающийся на ветру Государственный Флаг Украины.

У одного из участников акции был плакат с надписью: «Не допустим Катынь в XXI веке».

Акция не была санкционирована российскими властями, однако активистов не задержали.

Также около 10 человек подали сегодня заявления в Генпрокуратуру РФ.

В частности, в документе отмечается, что Савченко была задержана на территории Славяносербского района Луганской области, то есть на территории Украины. При этом подчеркивается, что действие Уголовного кодекса РФ распространяется исключительно на территорию России.

«Очевидно, что Славяносербский район Луганской области никоим образом не может быть отнесён к территории РФ. Причастность и виновность Савченко Н.В. в совершении каких-либо преступлений на территории Украины находится исключительно в компетенции следственных органов Украины», - говорится в документе.

В своем заявлении активисты также отмечают, что гражданка Украины с 17 июня 2014 года находилась в плену у пророссийских боевиков. А позже появилась информация о ее задержании на территории России с пояснением спецслужб РФ, что Савченко якобы сама пересекла границу «под видом беженки». Хотя, сама украинка утверждает, что ее вывезли с Украины в Россию, надев мешок на голову.

«Обвинение в незаконном нарушении границы РФ, предъявленное позднее, не подтверждается доказательствами; напротив, имеются доказательства нахождения Савченко Н.В. в плену у ополченцев ЛНР с 17.06.2014», - подчеркивается в заявлении.

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Таким образом, российские активисты считают, что задержание и предъявленные обвинения гражданке Украины Савченко «противоречат принципу территориальности» и требуют от Генпрокуратуры РФ «безотлагательно» провести проверку законности ее задержания и предъявления обвинений на территории России.

Справка УНИАН. Летчица Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском, а также в незаконном пресечении границы. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Во время открытия сессии ВР на табло в сессионном зале будет продемонстрирована депутатская присяга, которая будет подписана Савченко.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.