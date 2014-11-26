Süddeutsche Zeitung: Миф о ненасытном НАТО

Об этом пишет Даниэль Брёсслер в своей статье «Миф о ненасытном НАТО», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В Германии, в последнее время было много попыток поставить себя на место президента Российской Федерации. На телевидении, Владимир Путин подробно объяснил свои взгляды, особенно в том, что касается НАТО. Несколько этапов расширения НАТО, жаловался он, «значительно изменили геополитическое пространство». Предположение о том, что вступление в НАТО многих стран Восточной Европы загнало Россию в угол и значительно повлияло на сегодняшние события в Украине, для многих уже факт. Заявленная цель новой коалиции в Киеве, вести Украину в НАТО, может показаться довольно странной - по крайней мере, до тех пор, пока нет попыток, поставить себя на место Украины в нынешней ситуации.

Сейчас есть более подробная картина. Стремление Украины присоединиться к западному альянсу имеет свою историю. В 2002 году тогдашний президент Леонид Кучма объявил о желании своей страны вступить в НАТО. Далее были попытки сближения с альянсом, которые закончилась в 2008 году отказом первого класса. Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в Бухаресте помешала началу процесса вступления Грузии и Украины. Обе страны получили лишь бесполезное заверение в том, что когда-нибудь станут членами НАТО. Два года спустя Украина отозвала свое желание присоединиться к альянсу, и объявила о своем внеблоковом статусе. Даже если это и не соответствует популярному образу ненасытного НАТО: Альянс был рад, что избавился от спорного вопроса.

Россия нападает на страну - и представляет себя в качестве жертвы

На то время Украина действовала разумно. Она искала такого желаемого для большинства населения сближения с Западом в политической и экономической сферах, не провоцируя при этом Москву дальнейшими планами с НАТО и не подвергая сомнению военно-морское присутствие РФ в Крыму. Должно было быть достаточно той гарантии, которую Украина получила от России за отказ от ядерного оружия. Как мало значила эта гарантия, мир узнал после аннексии Крыма и спровоцированного Россией насилия на Востоке Украины.

С этой точки зрения, Владимиру Путину удался невероятный переворот в связях с общественностью. Хотя именно Россия напала на соседнюю страну и продолжает это делать, но на передний план выходит мнимая или реальная угроза, которую ощущает преступник. Образ России как агрессора стирается, или, по крайней мере, заменяется тем, в чем в равной степени справедливо обвиняют сторонников «холодной войны» Путина и Меркель - в том, что они привели Европу к обрыву. Такая точка зрения затмевает понятные страхи Украины и других стран.

Когда министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ясно дает понять, что он не видит Украину членом НАТО, то это уже реальная политика. При возражении даже одного члена НАТО, никто не может присоединиться к альянсу. В случае с Украиной, есть только несколько представителей, которые считают принятие Украины в обозримом будущем реалистичным. Якобы военный альянс не нацелен именно на разборки с Россией. Кроме того, планы в Украине сами по себе не бесспорны.

Но предосудительно было бы, если бы НАТО отобрало у Украины всякую надежду на будущее членство. Особенно сейчас, после того как она узнала, что у нее нет надежной защиты за пределами альянса и действующего там соглашения о содействии. До сих пор НАТО поддерживает политику, по меньшей мере, теоретически открытых дверей. Таким образом, альянс поддерживает постулат свободного выбора союза. Если НАТО откажется от этого постулата, это станет самой большой победой Путина.