США планируют разместить танки в странах Восточной Европы

Об этом заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес, литовское издание Delfi.

Танки США в Европе будут размещены в рамках операции Atlantic Resolve, цель которой - усиление безопасности стран Балтии и Польши в контексте агрессивной политики Москвы на востоке Украины.

Почти 50 единиц бронетехники уже направлены в Европу, а еще 100 танков M1 "Абрамс" и боевых машин пехоты "Брэдли" планируется переправить в Германию и, возможно, другие страны, рассказал в телефонном интервью информационному агентству AFP Фредерик Бен Ходжес.

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"Солдаты приедут, проведут учения и уедут. Техника останется в Европе", - пояснил американский генерал.

По его словам, это будет "намного дешевле", чем возить танки "туда-сюда через Атлантический океан". Кроме того, такое размещение танков повысит эффективность маневров у восточных границ НАТО.

Ходжес пояснил, что в ближайшее время выскажет свои рекомендации о размещении части этой бронетехники в каком-либо из государств Восточной Европы.

"Я оценю возможности. В том числе и возможность размещения бронетанковой роты или батальона в таких местах, как страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария", - рассказал генерал.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что сенаторы призывают США предоставить Украине оборонительное оружие. Также сообщалось, что в США не решились предоставить Украине летальную оружие.